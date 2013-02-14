Правительство устроит ревизию имущества времен СССР

В Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) сделали первый шаг на пути к возможной национализации имущества Федерации профсоюзов Украины (ФПУ), пишет Коммерсант.

Вчера на сайте министерства был размещен проект постановления Кабмина "О порядке проведения инвентаризации имущества общесоюзных общественных объединений (организаций) бывшего СССР, которое на 24 августа 1991 года находилось на территории Украины".

Согласно проекту постановления, такая инвентаризация должна быть проведена Фондом госимущества (ФГИ) в шестимесячный срок. Для этого ФГИ должен всего за месяц определить методику инвентаризации и создать региональные комиссии.

Инвентаризации подлежит все имущество общественных организаций, в том числе переданное в аренду, для ведения совместной деятельности, в концессию, управление, уставные капиталы компаний. Ревизия коснется земельных участков, зданий, сооружений, машин, оборудования, финансовых активов, а также нематериальных активов.

Последний раз проект документа выносился МЭРТ на общественное обсуждение в ноябре прошлого года. Тогда законопроект вызвал возмущение ФПУ: в федерации обвинили правительство в попытке захвата имущества профсоюзов.

На новую инициативу в ФПУ отреагировали спокойнее, пообещав не возражать против инвентаризации. "Мы устали от многолетнего конфликта вокруг нашего имущества и готовы идти навстречу. Мы уже сотрудничаем с ФГИ и обсуждаем технические аспекты такой проверки",— заявил глава ФПУ Юрий Кулик.

Впрочем, по его словам, не стоит рассчитывать на массовую национализацию объектов федерации. "Давайте посмотрим, что с самого начала строилось за деньги профсоюзов, а на что давало средства государство. Только не думаю, что правительство много выиграет от этого. Большими будут убытки — как материальные, так и моральные",— добавил он.

"Скорее всего, такая спокойная реакция показывает, что инвентаризировать уже особо и нечего — все самые лакомые объекты проданы",— отмечает заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам экономической политики Ксения Ляпина.