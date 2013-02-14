Социологи замеряли национальную вражду по 7-балльной шкале

Как сообщает «Зеркало недели», по данным Киевского международного института социологии (КМИС), значение Индекса межэтнической дистанцированности в 2012 году составляло 4,5 балла по 7-ми бальной шкале.

Как показали данные соцопроса, наибольшая социальная дистанция наблюдается по отношению к представителям ромской национальности, чернокожим, азиатам и арабам. В отношении к этим группам существует латентная ксенофобская установка.

Для Западного макрорегиона характерны выраженные ксенофобские установки относительно арабов, чернокожих, крымских татар и евреев.

Для Восточного макрорегиона характерно неприятие азиатов, арабов, а также представителей западноевропейской и атлантической национально-культурной группы (немцев, французов, американцев, канадцев).

При этом большинство украинцев категорически осуждает расовую, этническую и национальную дискриминацию как инструмент в руках политиков.

65% опрошенных считают, что политики должны нести ответственность за дискриминационные выражения. 24,9% считают, что дискриминационные выражения являются недопустимыми, но не наказуемыми. 4,3% считают, что рядовые граждане имеют право на подобные высказывания, а политики - нет. 5,8% респондентов считают дискриминационные выражения одним из проявлений свободы слова.

*** Исследование "Региональная толерантность, ксенофобия и права человека в 2012 году" проведено КМИС по заказу Института прав человека, противодействия экстремизму и ксенофобии (IHRPEX). Опрос проводился методом личного интервью в 110 населенных пунктах. Опрошено 2048 респондентов старше 18 лет. Ошибка выборки не превышает 2,2%.