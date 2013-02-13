На Закарпатье 9 человек заболели «свиным гриппом»

Об этом УНИАН сообщил главный санитарный врач Закарпатской области Владимир Маркович.

По его словам, все больные находятся на лечении в стационаре.

В.Маркович также уточнил, что случаи заболевания калифорнийским гриппом зафиксированы по всей территории Закарпатской области. «Эти случаи подтверждены нашими лабораториями», - уточнил главный врач Закарпатской областной СЭС.

Он также сообщил, что несмотря на это ситуация с заболеваниями гриппом и ОРВИ в Закарпатской области контролируемая.

«На сегодняшний день в Закарпатской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в два раза ниже эпидемического порога: за прошлую неделю мы имеем 37,6 больных на 10 тысяч населения, при этом эпидемический порог составляет 66,5 на 10 тысяч населения», - уточнил В.Маркович.

Также он сообщил, что санэпидемиологи и врачи Закарпатья имеют все необходимое и осуществляют все мероприятия для профилактики и борьбы с распространением вирусов гриппа и ОРВИ.

«Мы в который раз обращаемся к людям с просьбой не затягивать с обращением к специалистам, не заниматься самолечением, потому что методы лечения обычного гриппа и «свиного» несколько отличаются. А «свиной грипп» тем и отличается от других видов, что часто приводит к осложнениям, поэтому его нужно своевременно диагностировать и оказать адекватную помощь», - уточнил главный санитарный врач Закарпатья.