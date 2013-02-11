Украинцев хотят наказывать гривней за отключение от отопления
До конца нынешнего отопительного сезона тариф на тепло для населения в Украине может вырасти на 30%, при этом чиновники предлагают штрафовать тех, кто перешел на индивидуальное отопление.
Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на "Деловую столицу".
Как сообщается, чиновники уверяют, что нынешние тарифы для населения на тепловую энергию покрывают лишь 70% себестоимости услуг,
По их мнению, чтобы достичь экономически обоснованного уровня, плата за обогрев однокомнатной квартиры должна увеличиться на 75 гривен - до 303 гривен, двухкомнатной - с 333 гривен до 443 гривен, а жители трехкомнатной квартиры должны платить не 441 гривен, а 587 гривен.
"Чтобы абоненты теплоснабжения массово не отказывались от услуги, чиновники решили ужесточить порядок перехода на индивидуальное отопление и ввести штрафы для тех, кто самовольно отключился от тепловых сетей", - пишет издание.
Согласно сообщению, Нацкомуслуг опубликовала законопроект, который предлагает внести изменения в закон "О теплоснабжении" и "О жилищно-коммунальных услугах", а также в Кодекс Украины "Об административных правонарушениях".
Согласно документу, несанкционированное отключение от тепловых сетей может повлечь штраф в размере 100 до 150 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1,7 - 2,5 тыс гривен).
"Кроме того, владельцу квартиры с нелегальным котлом необходимо будет за свой счет восстановить в первоначальном виде систему централизованного отопления", - пишет издание.
При этом, за самовольное подключение к системе, предполагающее бесплатное пользование услугой, грозит штраф намного меньший - от 5 до 20 необлагаемых налогом минимумов граждан (85-340 гривен).
Законопроект также вводит штраф 425-850 гривен для тех потребителей, которые откажут представителям теплоснабжающей организации в доступе к индивидуальным тепловым установкам или счетчикам, говорится в сообщении.
Как пишет издание, необходимость жесткого регулирования перехода граждан на автономное отопление чиновники объясняют тем, что "автономизация" приведет к разрушению системы централизованного теплоснабжения как целостного комплекса. Кроме того, массовая установка котлов, по их мнению, представляет собой экологическую опасность.
Согласно действующему законодательству, перейти на автономное отопление можно только всем домом, и только в том случае, если такая возможность предусмотрена системой теплоснабжения населенного пункта, которую должны утвердить органы местного самоуправления.