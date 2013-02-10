В Днепропетровске ночью горел торговый комплекс

Вчера около 23:00 в Днепропетровске по ул. Боброва сгорели 7 торговых киосков и поврежден торговый комплекс "Люкс". Общая площадь пожара составила 600 кв.м., сообщает пресс-служюа МЧС.

Жертв и пострадавших нет. Через час девять отделений пожарно-спасательной службы потушили пожар. Причина возгорания пока выясняется.

Как сообщал УНИАН, вчера в Киеве горел Гостиный двор. Огонь возник в 2.14 в чердачном помещении, площадь пожара превысила 200 кв.м., огонь повредил конструктивные элементы кровли. Причина пожара и ущерб выясняются.