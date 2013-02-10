В Днепропетровске ночью горел торговый комплекс
10:31, 10 февраля 2013Общество
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Вчера в 23:50 в Днепропетровске пожарные ликвидировали пожар в торговом комплексе.
Жертв и пострадавших нет / Фото: provse.te.ua
Вчера около 23:00 в Днепропетровске по ул. Боброва сгорели 7 торговых киосков и поврежден торговый комплекс "Люкс". Общая площадь пожара составила 600 кв.м., сообщает пресс-служюа МЧС.
Жертв и пострадавших нет. Через час девять отделений пожарно-спасательной службы потушили пожар. Причина возгорания пока выясняется.
Как сообщал УНИАН, вчера в Киеве горел Гостиный двор. Огонь возник в 2.14 в чердачном помещении, площадь пожара превысила 200 кв.м., огонь повредил конструктивные элементы кровли. Причина пожара и ущерб выясняются.
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