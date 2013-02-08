Украинский правозащитник просит политического убежища в Беларуси и России

Гражданин Украины Николай Кожушко из Днепропетровска заявил в Минске белорусскому агентству «БелаПАН», что направил сегодня письма с просьбой предоставить ему политическое убежище президентам Беларуси Александру Лукашенко и Владимиру Путину, сообщает Радио Свобода.

Кошушко, который является главой Днепропетровской областной общественной организации «Правозащитный союз «Поможем детям» утверждает, что в Украине возникла «реальная угроза его жизни» из-за того, что он занимался вопросами, по его словам, незаконного распределения чиновниками жилья для детей-сирот и передачи его родственникам этих чиновников. В ответ, заявляет Кожушко, чиновники и силовики Днепропетровщины запугивали его и угрожали ему.

Кожушко также утверждает, что сначала уехал в Россию, но и там его достали телефонными угрозами, поэтому сейчас он живет у друга в Минске, где имеет право находиться до трех месяцев.

В Украине, в службе по делам детей Днепропетровского городского совета сказали, что сотрудничали с Николаем Кожушко, но его громкие заявления о нарушениях прав детей не подтверждались.