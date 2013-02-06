Путин ждет, когда его позовут на празднование Крещения Руси в Украину

Об этом он сказал в Кремле на встрече с участниками Архиерейского собора РПЦ, сообщил собственному корреспонденту УНИАН в России один из участников встречи.

«Представитель Украинской православной церкви во время своего выступления предложил В.Путину принять участие в празднованиях 1025-летия Крещения Киевской Руси в Украине (День Крещения Руси отмечается 28 июля – УНИАН). В.Путин ответил, что если получит такое предложение, то обязательно приедет», - сказал собеседник агентства.

Митрополит Бориспольский Антоний сообщил сегодня на пресс-конференции в московском Храме Христа Спасителя по итогам Архиерейского собора, что 1025-летие Крещения Руси Киев признал государственным праздником, и уже создан оргкомитет, который возглавил премьер-министр Николай Азаров.

По словам митрополита, на данном этапе прошло только первое заседание оргкомитета, поэтому пока рано говорить о конкретных мероприятиях программы празднований.

«Мы очень надеемся, что празднование еще раз засвидетельствует миру место наших народов - народов, которые объединяет Русская православная церковь», - сказал священнослужитель.

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2-5 февраля в Москве состоялся Архиерейский собор РПЦ. В нем участвовали представители 247 епархий из России, Украины, Беларуси, Молдовы, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Эстонии, а также епархий, находящихся в дальнем зарубежье. Украинскую православную церковь представлял 71 митрополит (из 73, входящих в состав Собора).