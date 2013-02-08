В Дрогобыче главе РГА сожгли иномарку «коктейлем Молотова»

Как сообщили УНИАН компетентные источники в Дрогобычской РГА, автомобиль марки „Toyota Corolla” был припаркован у дома председателя РГА.

В отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области корреспонденту УНИАН подтвердили информацию о том, что вчера, 7 февраля, около 23.40 в г. Дрогобыч возле одного из домов неизвестные разбили стекло в припаркованном автомобиле и бросили в салон горючую зажигательную смесь. В результате пожара полностью выгорел салон иномарки.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 194 УК Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества). Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.