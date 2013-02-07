Пассажиропоток "Борисполя" упал на 18%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор аэропорта Антон Волов в ходе заседания Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации.

По его словам, данная тенденция только ухудшилась в феврале.

По информации А.Волова, за первую неделю февраля снижение пассажиропотока составило 24%.

Также гендиректор аэропорта сообщил, что снижение пассажиропотока негативно отразилась на финансовых результатах работы «Борисполя».

«Минус 40 млн грн за январь – таков наш финансовый результат", – отметил А.Волов.

Напомним, в начале января 2013 года авиакомпания «АэроСвит» отменила ряд рейсов из-за приостановки обслуживания в некоторых аэропортах, в частности, в Варшаве, Стокгольме, Копенгагене, Тель-Авиве, что привело к ограничению возможностей "АэроСвита" обеспечить своевременное выполнение рейсов в других направлениях.