Пассажиропоток "Борисполя" упал на 18%
Пассажиропоток международного аэропорта "Борисполь", который является крупнейшим аэропортом Украины, в связи с проблемами в работе компании "АэроСвит" в январе 2013 года упал на 18%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор аэропорта Антон Волов в ходе заседания Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации.
По его словам, данная тенденция только ухудшилась в феврале.
По информации А.Волова, за первую неделю февраля снижение пассажиропотока составило 24%.
Также гендиректор аэропорта сообщил, что снижение пассажиропотока негативно отразилась на финансовых результатах работы «Борисполя».
«Минус 40 млн грн за январь – таков наш финансовый результат", – отметил А.Волов.
Напомним, в начале января 2013 года авиакомпания «АэроСвит» отменила ряд рейсов из-за приостановки обслуживания в некоторых аэропортах, в частности, в Варшаве, Стокгольме, Копенгагене, Тель-Авиве, что привело к ограничению возможностей "АэроСвита" обеспечить своевременное выполнение рейсов в других направлениях.