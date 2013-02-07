Официальный курс валют на 7 февраля

Нацбанк установил официальный курс гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 7 февраля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 6 февраля – 799.3000) 100 EUR – 1080.4138 (на 6 февраля – 1082.0124) 10 RUR – 2.6679 (на 6 февраля – 2.6534) Все курсы валют на 7 февраля

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