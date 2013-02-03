В гонке за «Оскарами» появился фаворит

Голливудская Гильдия режиссеров признала лучшей режиссерской работой по итогам минувшего года "Операцию "Арго" Бена Аффлека.

Гильдия режиссеров провела юбилейную 65-церемонию в Лос-Анджелесе, объявив итоги на своем официальном сайте. С Аффлеком конкурировали Кэтрин Бигелоу с фильмом "Цель номер один" об устранении Усамы Бен Ладена, Том Хупер с экранизацией "Отверженных" Гюго, Энг Ли с драмой "Жизнь Пи" и Стивен Спилберг с исторической лентой "Линкольн".

По теме: В Лос-Анджелесе названы лауреаты премии «Золотой глобус»

В прошлом году выбор режиссерского цеха пал на черно-белую немую ленту "Артист" Мишеля Хазанавичуса, которая позднее получила "Оскары" в основных номинациях, в том числе за режиссуру, отмечает РИА Новости.

Главную награду режиссерского сообщества 2012 года за вклад в развитие киноискусства получил 80-летний Милош Форман, создатель культовой драмы "Пролетая над гнездом кукушки" и других известных картин.

Гильдия режиссеров учредила свою премию в 1948 году. Ее мнение, как правило, совпадает с выбором большого жюри самой весомой награды в мире кино - "Оскара". Так, 58 из 64 объявленных лауреатов этой профессиональной премии получили чуть позже и награды Американской академии.