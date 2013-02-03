В гонке за «Оскарами» появился фаворит
Лауреатом премии Гильдии режиссеров США стал Бен Аффлек.
Голливудская Гильдия режиссеров признала лучшей режиссерской работой по итогам минувшего года "Операцию "Арго" Бена Аффлека.
Гильдия режиссеров провела юбилейную 65-церемонию в Лос-Анджелесе, объявив итоги на своем официальном сайте. С Аффлеком конкурировали Кэтрин Бигелоу с фильмом "Цель номер один" об устранении Усамы Бен Ладена, Том Хупер с экранизацией "Отверженных" Гюго, Энг Ли с драмой "Жизнь Пи" и Стивен Спилберг с исторической лентой "Линкольн".
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В прошлом году выбор режиссерского цеха пал на черно-белую немую ленту "Артист" Мишеля Хазанавичуса, которая позднее получила "Оскары" в основных номинациях, в том числе за режиссуру, отмечает РИА Новости.
Главную награду режиссерского сообщества 2012 года за вклад в развитие киноискусства получил 80-летний Милош Форман, создатель культовой драмы "Пролетая над гнездом кукушки" и других известных картин.
Гильдия режиссеров учредила свою премию в 1948 году. Ее мнение, как правило, совпадает с выбором большого жюри самой весомой награды в мире кино - "Оскара". Так, 58 из 64 объявленных лауреатов этой профессиональной премии получили чуть позже и награды Американской академии.