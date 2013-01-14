В Лос-Анджелесе названы лауреаты премии «Золотой глобус»

Лучшим фильмом года, по мнению Ассоциации иностранной прессы в Голливуде (HFPA), стал триллер "Операция Арго" (Argo), а его создатель Бен Аффлек удостоен статуэтки "Золотой глобус" как лучший режиссер.

Несколько дней назад такой же выбор сделала Ассоциация кинокритиков США, упрочив позиции номинанта на премию "Оскар".

Экранизация одноименного романа Виктора Гюго "Отверженные" (Les Miserables) Тома Хупера победила, по мнению HFPA, в жанре мюзикла. В номинации "лучшая драматическая актриса"приз достался Джессике Честейн, сыгравшей сотрудницу ЦРУ в драме Кэтрин Бигелоу "Цель номер один" (Zero Dark Thirty); за самую яркую комедийную роль отмечена Дженнифер Лоуренс в драмо-комедии "Мой парень - псих" (Silver Linings Playbook) Дэвида Расселла.

Лучшие мужские роли, по мнению HFPA, сыграли Дэниел Дэй-Льюис (роль 16-го президента США в исторической ленте Стивена Спилберга "Линкольн") и Хью Джекман в "Отверженных" (Les Miserables) Тома Хупера. "Золотой глобус"за лучший зарубежный фильм вручен создателям ленты "Любовь" (Amour, Германия, Франция, Австрия), которая номинирована на "Оскар"как лучший фильм и лучший иностранный фильм.

РИА Новости