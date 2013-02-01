Из Украины вывозят ракетное топливо

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, предварительно планируется, что загрузка «меланжа» закончится на будущей неделе.

Данное мероприятие проходит в рамках успешной реализации совместного проекта ОБСЕ и Украины. В соответствии с международными договоренностями, из Харьковской области планируется вывезти все запасы опасной жидкости.

Финансовую сторону обеспечения данного долгосрочного проекта, который начат в 2009 году, полностью взяли на себя Дания, Испания, Германия, Норвегия, Польша, США, Венгрия, Финляндия, Чехия и Швеция.

По словам командования части, это уже вторая партия, которая будет вывезена с Харьковской области. Первая часть “меланжа” была отправлена в декабре прошлого года.

Командир воинской части полковник Александр Николаев отметил, что на протяжении первого полугодия 2013 года планируется вывезти все запасы “меланжа” с территории Харьковской области и необходимые средства для этого уже выделены.

Как сообщал УНИАН, «меланж» из Харьковской области вывозят на утилизацию в Россию.

Для проведения комплекса мероприятий по вывозу «меланжа» с территории Харьковской области страны - доноры ОБСЕ выделили более 2,2 млн евро.