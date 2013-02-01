"Черные археологи" получили срок за надругательство над братской могилой

Как сообщила УНИАН пресс-служба Республиканского комитета Крыма по охране культурного наследия, Симферопольский районный суд вынес приговор «черным археологам» на этой неделе.

Напомним, факт вандализма был обнаружен в апреле 2012 года.

На скамье подсудимых оказались двое жителей Симферополя: 63-летний Георгий и его 34-летний сын Руслан, а также 28-летний житель Симферопольского района. Их обвиняли по частям 2 статей 28, 297 и 298 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, иным местом захоронения или над телом умершего, умышленное незаконное разрушение, повреждение или уничтожение объекта культурного наследия или его частей, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Самый младший из подсудимых получил 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества, самый старший - 4 года тюрьмы, а его сын — 3 года.

"Вина обвиняемых в надругательстве над братской могилой и повреждении объекта культурного наследия подтверждается рядом доказательств: показаниями свидетелей, почвенных наслоений на обуви подсудимых и образцов почвы и породы с места происшествия", - говорится в сообщении.