В Запорожской области «черные риэлторы» выгнали сироту из квартиры

Об этом сообщает официальный сайт Генпрокуратуры со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

Согласно сообщению, прокуратура Запорожской области внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении по ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество по предварительному сговору группой лиц, что нанесло значительный вред потерпевшему), совершенного в отношении ребенка-сироты при отчуждении части его жилого помещения.

«Владелец агентства недвижимости завладела правоустанавливающими документами на жилое помещение и использовала доверенность на отчуждение части жилья с поддельной подписью умершей два года тому назад бабушки несовершеннолетнего, - рассказала первый заместитель прокурора Запорожской области Елена Герус. - После чего совершила правовое действие по отчуждению жилья, заверенное частным нотариусом без соответствующей проверки и получения разрешения от органов опеки и попечительства».

В результате мошеннических действий этих лиц ребенок-сирота по возвращении с учебы в интернате фактически лишен собственного жилья.

Проведение досудебного расследования поручено следственному управлению ГУМВД Украины в области.