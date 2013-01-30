За год из Польши выдворили 4,4 тысячи украинцев

Работники пограничной службы Польши в прошлом году за нарушение правил пребывания в стране обязали покинуть польскую территорию 4,4 тысячи граждан Украины, что почти на 100 человек больше, чем в предыдущем году.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, по данным Польской администрации по делам иностранцев (UDSC), украинцы в прошлом году получили почти 75% всех выданных для граждан третьих стран таких обязательств.

В число лидеров вошли также россияне и белорусы, которые в то же время получили лишь около 700 и около 400 таких решений.

В целом, пограничники обязали покинуть Польшу 5,9 тысячи иностранцев по сравнению с 6,3 тысячи в предыдущем году.

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За последние пять лет украинцы получили больше всего обязательств выехать из Польши в 2010 году - 4,7 тысяч.

По данным UDSC, в прошлом году из страны в принудительном порядке было депортировано около тысячи иностранцев, 25% из которых были гражданами Украины.

Среди тех, кого пограничная служба принудительно доставляла до границы и передавала пограничным службам государств-соседей, больше всего было также граждан Грузии, России, Пакистана и Бангладеш.

В прошлом году количество депортированных из Польши украинцев было наименьшим за последние 5 лет по сравнению с максимальным их количеством в 2008 году - 2,7 тысячи и 800-400 в другие годы.

Как сообщал УНИАН, польская пограничная служба с момента присоединения Польши к Шенгенской зоне с 2008 по 2012 год обязала покинуть польскую территорию более 30 тысяч иностранцев, более двух третей из которых были гражданами Украины.

Еще 9,5 тысячи граждан третьих стран были депортированы, почти половина них - украинцы.

Справка УНИАН. Польская пограничная служба выдает решения, которым обязывает нарушителя добровольно покинуть Польшу в случае его первого задержания, а принудительная депортация происходит в случае повторных или более серьезных нарушений национального законодательства.

"Обязательство" покинуть польскую территорию влечет за собой внесение данных нарушителя в базу лиц, которым запрещен въезд в Польшу, преимущественно, на полгода или год, а депортация предусматривает включение данных нарушителя в Шенгенскую базу SIS и запрещение въезда на территорию всех государств зоны на 3 или 5 лет.