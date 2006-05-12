Путин запретил дотирование белорусской экономики

Президент России Владимир Путин, по сведениям газеты "Коммерсант", подписал распоряжение принять меры по прекращению дотирования Россией экономики Белоруссии, а также пресечению реэкспорта и контрабанды российских товаров через территорию Белоруссии.

Источники "Коммерсанта" в "Газпроме" подтвердили, что такое распоряжение подписано и что газовая монополия продолжает переговоры о повышении цен на газ для Белоруссии с учетом положений этого документа. Цену, по данным газеты, предполагается повысить втрое. Сейчас Белоруссия платит 46,68 доллара за тысячу кубометров. Ранее белорусская сторона заявляла, что готова к повышению цены максимум на 11 процентов.

В нефтяных компаниях о распоряжении президента не знают. При этом благодаря тому, что экспорт нефти в Белоруссию облагается льготными пошлинами, нефтяные компании получают значительные прибыли. Кроме того, через свои белорусские дочерние компании они фактически реэкспортируют российскую нефть, причем российский бюджет не получает от этого ничего.

Ожидается, что повышение цен на российские энергоносители повысит себестоимость энергии в Белоруссии почти в 2,5 раза и снизит инвестиционную привлекательность белорусских компаний, поскольку им придется нести дополнительные издержки.

Источник "Коммерсанта" в Кремле заявил, что Белоруссия сможет получать российские энергоносители по льготным ценам только при условии вхождения в Россию. Ранее Владимир Путин неоднократно давал понять, что объединение двух стран возможно, по его мнению, только путем вхождения Белоруссии в состав России, тогда как Александр Лукашенко настаивает на равноправии государств и необходимости принятия новой конституции союзного государства.