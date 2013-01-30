В Украине может появиться судебный прецедент, ставящий под удар ипотечное кредитование

В связи с этим АСТРА БАНК считает необходимым заявить следующее:



Данное судебное решение является результатом коллизии украинского законодательства и несет риск использования этой ситуации недобросовестными заемщиками для уклонения от уплаты за ипотечные кредиты, а также ограничения ипотечного кредитования со стороны банков на вторичном рынке.

Так, согласно ст.18 Закона Украины «Об ипотеке», заемщик может оформить договор на покупку объекта недвижимости, одновременно оформив ее как залог при ипотечном кредитовании на данный объект. То есть, договор купли-продажи имущества и ипотечный договор на данное имущество могут осуществляться одновременно.

В то же время, ч.6 ст.3 Закона Украины «О госрегистрации вещественных прав на имущество и их ограничений» требует предварительной регистрации права собственности в БТИ, что якобы делает невозможным реализацию схемы ипотечного кредитования.

Следует отметить, что такая схема предоставления банками Украины кредитов на покупку жилой недвижимости является единственной, предусмотренной законодательством Украины, и которую использовали практически все банковские учреждения.

Решение суда Соломенского района г. Киева создает резонансный судебный прецедент, в результате которого можно прогнозировать увеличение количества судебных исков к банкам о признании договоров ипотеки недействительными, что нанесет существенные убытки банковской системе Украины и способствует уменьшению объемов ипотечного кредитования.

За период 2004 - 2013 гг. портфель кредитов банковского сектора Украины обеспеченный именно такими ипотечными договорами составляет около 100 миллиардов гривен.

Таким образом подобное решение суда ставит под угрозу ликвидность большинства банков Украины и, как следствие, ставит под вопрос возможность своевременного возврата банками денег вкладчикам.

В свою очередь АСТРА БАНК подал апелляционную жалобу на решение суда Соломенского района г. Киев и будет в дальнейшем отстаивать разрешение данного вопроса в судебном порядке с целью защиты банковской системы в целом.