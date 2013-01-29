Совершен налет на ювелирный салон в центре Донецка

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Донецкого горуправления милиции, 28 января в 17.13 правоохранителям поступило сообщение о налете на ювелирный салон-мастерскую на Ленинском проспекте.

Двое неизвестных, скрыв лица за шарфами и надвинутыми бейсболками, ворвались в салон, разбили витрины и под угрозой предметов, похожих на автоматы, похитили лотки с золотыми ювелирными изделиями, после чего скрылись. Материальный ущерб устанавливается.

В течение трех минут на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и руководство Донецкого горуправления.

Проводятся оперативные мероприятия. Для поиска злоумышленников применяется служебная собака.