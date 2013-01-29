Совершен налет на ювелирный салон в центре Донецка
01:09, 29 января 2013Общество
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В Донецке двое неизвестных под угрозой предметов, похожих на автоматы, совершили ограбление ювелирного салона.
Как уточнили УНИАН в пресс-службе Донецкого горуправления милиции, 28 января в 17.13 правоохранителям поступило сообщение о налете на ювелирный салон-мастерскую на Ленинском проспекте.
Двое неизвестных, скрыв лица за шарфами и надвинутыми бейсболками, ворвались в салон, разбили витрины и под угрозой предметов, похожих на автоматы, похитили лотки с золотыми ювелирными изделиями, после чего скрылись. Материальный ущерб устанавливается.
В течение трех минут на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и руководство Донецкого горуправления.
Проводятся оперативные мероприятия. Для поиска злоумышленников применяется служебная собака.
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