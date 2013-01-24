ГПтС: персонал колонии был вынужден применить силу

Как сегодня сообщили УНИАН в Государственной пенитенциарной службе, 16 января сотрудниками колонии на участке усиленного контроля проводился технический досмотр помещений и обыск осужденных на предмет выявления подготовки к побегу или другим противоправным действиям, а также исключения запрещенных для хранения осужденными предметов.

Однако, четверо осужденных, находясь в дисциплинарном изоляторе и помещениях камерного типа, начали оказывать физическое сопротивление и выражать угрозы сотрудникам учреждения. В связи с этим к указанным лицам работниками учреждения были применены спецсредства (резиновая дубинка), о чем был составлен соответствующий акт и проинформированы органы прокуратуры. После этого указанным осужденным была предоставлена соответствующая медицинская помощь.

В настоящее время упомянутые осужденные продолжают отбывать дисциплинарное взыскание в штрафных помещениях. Оперативная обстановка в учреждении остается удовлетворительной.

Учитывая заявления осужденных о противоправности действий персонала учреждения, для проверки этого инцидента в колонию прибыли представители наблюдательной комиссии при Николаевской облгосадминистрации и общественного совета при областном управлении ГПтС . После общения последних с осужденными и сотрудниками учреждения претензии с их стороны относительно порядка действий администрации колонии при проведении обысков и оснований применения к осужденным спецсредств не поступали, отмечается в сообщении.

Также в ГПтС заметили, что в дисциплинарные изоляторы и помещения камерного типа помещаются осужденные, которые характеризуются крайне негативно, грубо или систематически нарушают установленный режим. Данная категория лиц находится под пристальным контролем администрации учреждения. Проведение систематических технических досмотров помещений этого участка и обыск осужденных является законодательно закрепленной обязанностью для дежурной смены учреждения, о результатах проведения которых составляются соответствующие документы.