На завтра синоптики обещают метели на юге

Завтра в южной части Украины ожидаются сильные снегопады, метели, порывы ветра 17-22 м/с, снежные заносы.

В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами налипание мокрого снега, сильный гололед, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура на юге ночью 3-8° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла. В Крыму временами дождь, температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.

На остальной территории без существенных осадков, лишь днем на Прикарпатье, в центральных, Донецкой и Луганской областях снег. Температура ночью 11-16° мороза, на севере Левобережья до 19°, днем 5-10° мороза; на Закарпатье ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

На дорогах Украины, кроме Крыма, гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве и области в пятницу - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 11-16°, днем 5-10° мороза. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 6-8° мороза.