В Донецкой области поймали грабителя с игрушечным пистолетом

В сообщении отмечается, что в Шахтерский горотдел милиции обратилась 42-летняя женщина - частный предприниматель с заявлением о том, что неизвестный в маске зашел в помещение ее магазина, расположенного на территории рынка микрорайона "Журавлевка", и, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, завладел деньгами в сумме 400 грн.

Сотрудники уголовного розыска в течение суток установили и задержали 22-летнего ранее судимого местного жителя. Задержанный объяснил, что совершил преступление с использованием игрушечного пистолета.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в Енакиево Донецкой области были задержаны два 14-летних школьника, которые, угрожая пневматическим пистолетом, вынесли из магазина 4 бутылки пива и 4 грн.