МЧС призывает подкармливать птиц, которые зимуют в бухтах Севастополя

Как сообщили УНИАН в Территориальном управлении МЧС Украины в г. Севастополе, второй год подряд сотрудники МЧС Севастополя проводят акцию по кормлению птиц, зимующих в акватории нашего города. Традиционно в севастопольских бухтах зимуют около 400 молодых и слабых лебедей, которые не могут совершать дальние перелеты в теплые края. Для них суровая зима - это нелегкое испытание.

«В этот период их нужно подкармливать, потому что естественной пищи им не хватает», - отметил Владимир Григорьев, заместитель начальника части спасательных и специализированных работ.

Сообщается, что за прошлый год севастопольские спасатели в Камышовой бухте спасли 4 утки, которые запутались в рыбачьих сетях, и одного лебедя в бухте Омега, который оказался в ледовом плену.

МЧС призывает не оставаться равнодушными к судьбе диких птиц. «Если у вас есть возможность накормить пернатых - то не откажите им в помощи. Возможно, этим вы спасете им жизнь», - говорится в сообщении.