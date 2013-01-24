Со здания Тернопольского облсовета сняли красно-черный флаг

Таким образом выполнено решение Тернопольского окружного административного суда, принятое по иску прокуратуры области, которым обязали Управление по эксплуатации имущественного комплекса Тернопольского областного совета снять флаг с красно-черным полотнищем на административном доме №8 по ул. Грушевского в Тернополе.

После того как в облсовете проигнорировали решение суда, исполнительный лист суда был направлен в отдел принудительного исполнения решений управления государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Тернопольской области.

Государственным исполнителем 17 января было вынесено постановление об открытии исполнительного производства, которое направили сторонам исполнительного производства. Управлению по эксплуатации имущественного комплекса был предоставлен 7-дневной срок с момента вынесения постановления для добровольного исполнения решения суда.

Как сообщил областной прокуратуре начальник отдела принудительного исполнения решений управления государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Тернопольской области, на днях решение суда управлением по эксплуатации имущественного комплекса Тернопольского областного совета было исполнено.

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Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2012 года областная прокуратура обратилась к председателю облсовета Алексею Кайде с требованием снять со здания облсовета красно-черный флаг, который был вывешен митингующими 5 июля в знак протеста против принятия языкового закона.

А.Кайда после получения письма из прокуратуры заявил, что красно-черный флаг стал символом национальной революции, а потому «пока в Украине будут у власти оккупанты, до тех пор на админздании Тернопольского облсовета рядом с государственным сине-желтым будет реять красно-черный флаг национальной революции».

21 сентября 2012 года Тернопольский окружной административный суд удовлетворил иск прокурора области к Тернопольскому областному совету, его председателю и Управлению по эксплуатации имущественного комплекса областного совета о признании противоправными действий при установке на админзданиях государственных учреждений флага с полотнищем красно-черного цвета, который не относится к перечню государственных символов Украины и к символике территориальных общин Тернопольской области, а также обязал устранить нарушения закона.

После этого облсовет подал апелляцию.

В конце декабря 2012 года Апелляционный суд подтвердил неправомерность установки красно-