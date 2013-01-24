Со здания Тернопольского облсовета сняли красно-черный флаг

03:17, 24 января 2013
Общество
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Со здания Тернопольского облсовета и облгосадминистрации сняли красно-черный флаг, сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры.

Депутат Тернопільської обласної ради встановлює червоно-чорний прапор на фасаді обласної прокуратури. 18 вересня

Таким образом выполнено решение Тернопольского окружного административного суда, принятое по иску прокуратуры области, которым обязали Управление по эксплуатации имущественного комплекса Тернопольского областного совета снять флаг с красно-черным полотнищем на административном доме №8 по ул. Грушевского в Тернополе.

После того как в облсовете проигнорировали решение суда, исполнительный лист суда был направлен в отдел принудительного исполнения решений управления государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Тернопольской области.

Государственным исполнителем 17 января было вынесено постановление об открытии исполнительного производства, которое направили сторонам исполнительного производства. Управлению по эксплуатации имущественного комплекса был предоставлен 7-дневной срок с момента вынесения постановления для добровольного исполнения решения суда.

Как сообщил областной прокуратуре начальник отдела принудительного исполнения решений управления государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Тернопольской области, на днях решение суда управлением по эксплуатации имущественного комплекса Тернопольского областного совета было исполнено.

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Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2012 года областная прокуратура обратилась к председателю облсовета Алексею Кайде с требованием снять со здания облсовета красно-черный флаг, который был вывешен митингующими 5 июля в знак протеста против принятия языкового закона.

А.Кайда после получения письма из прокуратуры заявил, что красно-черный флаг стал символом национальной революции, а потому «пока в Украине будут у власти оккупанты, до тех пор на админздании Тернопольского облсовета рядом с государственным сине-желтым будет реять красно-черный флаг национальной революции».

21 сентября 2012 года Тернопольский окружной административный суд удовлетворил иск прокурора области к Тернопольскому областному совету, его председателю и Управлению по эксплуатации имущественного комплекса областного совета о признании противоправными действий при установке на админзданиях государственных учреждений флага с полотнищем красно-черного цвета, который не относится к перечню государственных символов Украины и к символике территориальных общин Тернопольской области, а также обязал устранить нарушения закона.

После этого облсовет подал апелляцию.

В конце декабря 2012 года Апелляционный суд подтвердил неправомерность установки красно-

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