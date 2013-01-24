Начальник городского управления блефовал, чтобы получить взятку

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что он предложил местной жительнице за 2,3 тыс. грн посодействовать в отсрочке торгов, хотя это вопрос к его компетенции не принадлежал, и никакого намерения этого делать, как выяснилось, он не имел.

В июле 2012 года в центре города сотрудники СБУ совместно с областной прокуратурой задержали правонарушителя «на горячем» во время получения взятки.

Согласно приговору Королевского районного суда Житомира, бывшее должностное лицо признано виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, и приговорено к 1,5 годам ограничения свободы с лишением права занимать аттестованные должности в органах юстиции сроком 1 год и со штрафом в размере 250 минимальных доходов граждан.

Приговор суда вступил в законную силу.