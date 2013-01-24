Украина и Беларусь упростили правила пересечения госграницы

Как сообщили УНИАН в Госпогранслужбы Украины, от имени украинского правительства документ сегодня подписал председатель Госпогранслужбы Николай Литвин, а от имени белорусского правительства - руководитель Государственного пограничного комитета Беларуси Александр Боечка.

Соглашение предусматривает, что жители Рокитновского района Ривненской области и Столинского района Брестской области будут иметь возможность с 15 июня по 15 ноября 2013 года пересекать украинско-белорусскую государственную границу в трех местных пунктах пропуска и смогут находиться на территории смежного государства в пределах обусловленных территорий. Прежде всего это связано со временным сезонным пропуском граждан с целью сбора дикоросов. Пропуск в соответствии с договоренностями будет осуществляться во временных пунктах пропуска "Дроздынь", "Познань" и "Березовое".

Руководители пограничных ведомств Украины и Беларуси также подписали План развития сотрудничества между Государственной пограничной службой Украины и Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь на 2013-2014 годы.

Встреча Н.Литвина и А.Боечка проходила в белорусском городе Гомель.