В Белой Церкви задержали телефонного мошенника

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области, милиция неоднократно предупреждала через средства массовой информации граждан о подобном виде мошенничества, и эти предупреждения сыграли важную роль в задержании злоумышленника.

В частности, в Белой Церкви неизвестный звонил по телефону пожилым людям, и рассказывал, что с кем-то из близких родственников произошла беда, но еще не поздно уладить проблему с помощью денег. Так, на днях в квартире пенсионерки раздался телефонный звонок, и голос, похожий на голос ее сына, умолял о помощи: он будто сбил автомобилем человека, и, чтобы все решить, нужно шесть тысяч гривень. Передать деньги необходимо человеку, который сейчас подойдет. Пенсионерка передала мошеннику деньги, и когда пришла домой - позвонила по телефону сыну. Тут же и выяснилось – сын денег не просил, и у него все в порядке. Женщина сразу позвонила по телефону 102.

Работники уголовного розыска, имея информацию о приметах злоумышленника и марке автомобиля, на котором он мог перемещаться, сработали мгновенно. Теперь задержанный дает показания следователю в изоляторе временного удержания.

Пять случаев преступлений с участием задержанного уже доказаны правоохранителями, прибыль злоумышленника по этим фактам составила 48 тысяч гривень. Теперь устанавливается причастность задержанного к совершению подобных преступлений на территории области. Открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).