Суд приговорил директора водоканала на 10 лет
01:15, 22 января 2013Общество
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Белогорский районный суд Крыма приговорил директора водоканала Алушты, который получил взятку квартирой стоимостью 40 тысяч долларов, к 10 годам тюрьмы.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, руководителя предприятия задержали летом 2012 года, когда в его руках оказались ключи от квартиры в курортном городе - жилье было взяткой за изменение тарифа на водоснабжение в недавно построенном жилом доме.
Коммунальщик обвинялся по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса страны (получение взятки в особо крупном размере путем вымогательства).
«Прокуратура полностью доказала вину подсудимого. Ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом в течение трех лет занимать определенные должности», - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Суд вынес приговор на прошлой неделе.
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