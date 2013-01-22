Суд приговорил директора водоканала на 10 лет

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, руководителя предприятия задержали летом 2012 года, когда в его руках оказались ключи от квартиры в курортном городе - жилье было взяткой за изменение тарифа на водоснабжение в недавно построенном жилом доме.

Коммунальщик обвинялся по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса страны (получение взятки в особо крупном размере путем вымогательства).

«Прокуратура полностью доказала вину подсудимого. Ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом в течение трех лет занимать определенные должности», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Суд вынес приговор на прошлой неделе.