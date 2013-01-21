Попов просит городские службы не зевать и посыпать улицы

В связи с этим председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов обратился к главам районных администраций, предприятий и учреждений всех форм собственности с просьбой приложить все усилия, чтобы создать условия для безопасного передвижения по улицам и дорогам столицы.

«Мы безотлагательно должны мобилизовать все имеющиеся человеческие и технические ресурсы для борьбы с последствиями непогоды. Я обращаюсь к руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, с просьбой обеспечить надлежащие посыпки придомовых и прилегающих к объектам социальной инфраструктуры территорий. В первую очередь речь идет об организации безопасного подхода к медицинским и образовательным учреждениям, остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и т.п.. Также я призываю руководителей объектов торговли частной формы собственности позаботиться о мерах безопасности на закрепленных за ними территориях», - подчеркнул А.Попов.

Руководитель КГГА призвал жителей столицы быть крайне осторожными и внимательными, выбирая наиболее безопасный маршрут движения. Особенно осторожными необходимо быть во время передвижения скользкими участками тротуаров и на лестницах подземных переходов.

Отдельно А.Попов обратился к автомобилистам, призвав их по возможности воздержаться от поездок без крайней необходимости.