Клиенты ресторана спасли двоих детей, провалившихся под лед

Как сообщили УНИАН в теруправлении МЧС в Запорожской области, мальчики 10 и 9 лет провалились в ледяную воду озера в воскресенье, 20 января, в 15:20 в Шевченковском районе Запорожья.

«Двое детей – мальчики 9 и 10 лет, по их словам, решили сфотографироваться с птичками в вольере у ресторана «Форос», пошли к нему через озеро по льду и провалились. Произошедшее увидели посетители ресторана. Двое из них бросились в воду. Добрались до детей в ледяной воде вплавь, и вытащили их к ресторану, где детей переодели, обогрели и связались с их родителями», - рассказали в управлении.

Один из мужчин, который спас мальчиков, 1980 года рождения. Второй — 1987 г.р. По данным спасателей, сейчас решается вопрос, о том, как отметить их мужественный поступок.