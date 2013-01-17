Сегодня Евросуд обнародует 211 решений по делам против Украины

206 из них касаются невыполнения вердиктов национальных судов, и государство наверняка их проиграет — это признает даже представитель Украины в ЕСПЧ. Однако правительство предпочитает платить высокие компенсации меньшинству украинцев, которые дошли до ЕСПЧ, экономя бюджетные средства для оплаты большинства исков, проигранных на национальном уровне, сообщает Коммерсант.

17 января на сайте Европейского суда по правам человека будет обнародована большая группа решений по искам, поданным гражданами против государства Украина, сообщила пресс-служба ЕСПЧ. Наиболее ожидаемого решения ЕСПЧ — вердикта по первому иску Юлии Тимошенко — в этом перечне нет.

Судом рассмотрены четыре индивидуальные жалобы на украинскую судебную систему со стороны граждан Украины и Польши (поляк, в частности, утверждает, что Украина затягивает возвращение ему похищенного ребенка) и одна коллективная жалоба 18 бывших заключенных Изяславской колонии, которых в январе 2007 года якобы жестоко избили и подвергли издевательствам сотрудники тюремной администрации за попытку провести коллективную голодовку в знак протеста против плохих условий содержания.

По этим резонансным делам, если ЕСПЧ признает нарушения со стороны государства, Украина должна будет выплатить истцам существенную компенсацию, которая на практике зачастую превышает 10 тыс. евро. Однако не менее важна для Киева группа из оставшихся 206 "рядовых" дел, касающихся "длительного невыполнения решений национальных судов". В 118 случаях государство не обеспечило выполнение решений, в которых гражданин выиграл суд у госструктуры или у предприятия в государственной собственности, подсчитали в пресс-службе ЕСПЧ.

В том, что все 206 исков будут проиграны Украиной, сомневаться не приходится — ЕСПЧ объединил их в группу так называемых "клоновых", то есть типовых дел, на которые распространяется единое решение. Невысокие шансы государства признает и правительственный уполномоченный Украины по вопросам ЕСПЧ Назар Кульчицкий. Он напомнил, что еще в 2009 году суд принял по делу "Юрий Иванов против Украины" пилотное решение — то есть такое, которое впоследствии должно "клонироваться" на аналогичных делах. "Нам предоставлялась отсрочка для исправления системных проблем, но Украина не смогла выполнить в срок рекомендацию суда",— признал чиновник.

Согласно практике ЕСПЧ по клонам дела "Иванов против Украины", суд обяжет Украину выплатить истцу из госбюджета исходный долг (как правило, с учетом инфляционного индекса), а также возместить моральный ущерб в размере 3 тыс. евро для тех, кто ждал исполнения суда в Украине на протяжении более трех лет, или 1,5 тыс. евро тем, кто ждал меньше. Примечательно, что в большинстве случае этот штраф в разы превышает исходную задолженность государственных структур украинским истцам. В частности, упомянутый выше Юрий Иванов жаловался на невыплату ему 1,5 тыс. грн при увольнении с воинской службы, а в итоге получил от государства в 30 раз больше — 174 евро на погашение начального долга и инфляции, 2,5 тыс. евро моральной компенсации и 1740 евро для компенсации судебных расходов.