Мать Мазурка жалуется, что милиция не вернула ей золото

«Там было 13 изделий — кольцо мужа, цепочки, иконка и другие ценности. А мне вернули только 4 изделия. И телефон мобильный не отдают, у меня там номера друзей записаны. Я пошла в милицию и написала на них заявление», — рассказала "Сегодня" мать стрелка Галина Михайловна.

В милиции уверяют, что отдадут по окончании следствия.

Мать Мазурка до сих пор уверена, что ее Ярослав не стрелял в «Караване», а его убили.

«Я на Новый год ездила в Киев, в гости к внучке Танечке приходили подружки. Я старалась не плакать. В церковь сходили, на могилу». Таня продолжает учиться в медучилище, а вдова Мазурка Людмила работает бухгалтером в одном из издательств.

Напомним, 26 сентября в киевском ТРЦ «Караван» на Оболони произошла трагедия. Частные охранники гипермаркета заметили мужчину, который пытался украсть флэш-карту памяти. Для выяснения обстоятельств они пригласили его в подсобное помещение. В ходе беседы мужчина достал пистолет и расстрелял четверых человек. Трое скончались на месте. Один выжил.