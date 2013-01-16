Одесский блогер, из которого «делают Брейвика», говорит, что у него даже нет ЖЖ

Следственный отдел Одесского городского управления внутренних дел третий день продолжает опрос 23-летнего одессита Александра Куринного в связи с якобы его публичным сообщением в блоге в «Живом журнале», что он хочет «стать украинским Андерсом Брейвиком (организатор терактов в июле 2011 года в Норвегии).

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью управления МВД Украины в Одесской области, уточнив, что до завершения опроса никаких комментариев для прессы не предусматривается, на А.Куринного не оказывается давления со стороны следователя.

По словам начальника ОСО облУВД Владимира Шаблиенко, следствием установлено, что А.Куринный заходил в Интернет только со своего IP-адреса — на его личном компьютере обнаружены только его отпечатки пальцев. Пока он не признан подозреваемым в совершении преступления, в отношении него органами следствия не назначено никаких экспертиз, в том числе судебно-психиатрической.

Как уточнили УНИАН в облУВД, в ходе опроса А.Куринный отстаивает свою невиновность в совершении каких-либо преступлений или правонарушений и считает себя юристом, поскольку закончил Международный гуманитарный университет в Одессе по этой специальности.

Также на своей странице в соцсети «Вконтакте» А.Куринный сообщил: «Несколько дней назад в ЖЖ неизвестный, воспользовавшись моим именем и фамилией, распространил недостоверную информацию о том, что я намерен взорвать общежитие с иностранцами. Я такого не писал. Я не имею аккаунта в ЖЖ, также я не имею никакого пистолета и взрывчатки».

Он также указывает, что на приглашение в милицию явился добровольно. «На этом допросе мне намекнули: признай свою вину, и мы закроем дело, заплатишь 800 грн штрафа. То есть сотрудники МВД хотят, чтобы я признал свою вину в том, чего не делал ... Допрос проходил с нарушением законодательства», - добавил А.Куринный.

Как сообщал УНИАН, следственный отдел Одесского горУВД открыл производство двух уголовных дел по факту публичного сообщения в блоге А.Куринного в «Живом журнале», что он хочет «стать украинским Андерсом Брейвиком (организатор терактов в июле 2011 года в Норвегии). Правоохранители ежедневно вызывают его повесткой в следственный отдел, где проводится опрос. В частности, открыто уголовное производство по признакам ст.259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) и второе уголовное производство - по признакам ч.1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.