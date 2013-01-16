В центре Киева застрелилась 19-летняя девушка

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, информация о выявлении тела поступила по спецлинии 102 от врачей скорой помощи сегодня около 5.00.

На место происшествия выехали руководство главка милиции и Печерского райуправления, следственно-оперативная группа.

В квартире, которую снимала погибшая, к правоохранителям обратились две молодые женщины 1992 и 1994 года рождения, и рассказали, что познакомились с погибшей через интернет полгода тому назад. Девушки рассказали, что их подруга приблизительно в 3 часа ночи позвонила к ним по телефону и в разговоре заявила, что намеревается покончить жизнь самоубийством, после чего выключила телефон.

По словам этих девушек, они приехали в квартиру подруги, где нашли ее труп.

Во время осмотра тела погибшей была выявлена рана в виске и рядом пистолет.

Следствие рассматривает версию – самоубийство, о причинах которого пока неизвестно.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).