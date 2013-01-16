В Керчи задержали женщину, подозреваемую в убийстве двух детей и матери

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью ГУМВД Украины в АРК, дети 2006 и 2010 года рождения, а также 60-летняя мать подозреваемой проживали вместе с ней в одном из многоквартирных домов в Керчи.

Предварительно установлено, что подозреваемая убила собственных детей и мать ножом. После содеянного женщина вымыла квартиру и, позвонив по телефону родному брату, сообщила о трагедии. Жена последнего, приехав к родственникам, сообщила о преступлении в милицию.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Работает следственно-оперативная группа. Проводятся все необходимые следственные действия.