Украина экспортировала электроэнергии на полмиллиарда долларов

Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы Украины.

Согласно сообщению, экспорт электроэнергии в Беларусь за 2012 год составил 231,442 млн долл, в Венгрию – 224,251 млн долл, в Молдову – 52,737 млн долл, в другие страны 66,389 млн долл.

Также в сообщении сказано, что импорт электроэнергии в Украину составил 5,675 млн долл.

В частности, из Российской Федерации Украина импортировала электроэнергии на сумму 5,042 млн долл, а из Молдовы – на 0,634 млн долл.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. «Укрэнерго» является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

По итогам годового аукциона на право экспорта электроэнергии в 2012 году энергохолдинг ДТЭК занимал доминирующее положение по восточноевропейскому направлению (Венгрия, Словакия, Румыния, Польша).

Компании «Пауэр Трейд» и «Востокэнерго», входящие в структуру ДТЭК, приобретали на протяжении 2012 года доступ к межгосударственным линиям электропередачи различной мощностью по направлениям в Россию и Молдову для экспорта электроэнергии.