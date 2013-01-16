Заммэра получил взятку с четырьмя нулями
03:47, 16 января 2013Общество
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Сотрудники УБОП совместно с работниками прокуратуры зафиксировали факт получения взятки одним из заместителей городского головы Красного Луча в размере 10 тыс грн.
Как сообщила УНИАН начальник отдела по связям с общественностью управления МВД Украины в Луганской области Татьяна Погукай, данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований и предварительно квалифицирован по ч.3 ст. 368 УК Украины.
В мэрии ситуацию пока не комментируют.
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