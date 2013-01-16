Начальник украинского Генштаба отбыл в штаб-квартиру НАТО

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, предусматривается, что начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Владимир Замана проведет рабочую встречу с новоназначенным председателем Военного комитета ЕС генералом Патриком де Рузье.

Запланировано участие делегации Вооруженных сил Украины в заседаниях Военного комитета НАТО в формате стран-контрибьюторов Международных сил содействия безопасности в Исламской Республике Афганистан и миссии НАТО в Афганистане после 2014 года, Военного комитета НАТО в формате стран-контрибьюторов Многонациональных сил КФОР в Косово, а также Военного комитета НАТО в формате евроатлантического партнерства.

Кроме того, В.Замана проведет ряд встреч с начальниками генеральных штабов стран - членов и партнеров Альянса.