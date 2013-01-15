Украина за 2012 год импортировала нефти и нефтепродуктов на $ 8,8 миллиарда

Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы Украины.

Согласно сообщению, импорт продукции из Беларуси за 2012 год составил 3,726 млрд долл., из Российской Федерации – 1,631 млрд долл., из Литвы – 0,715 млрд долл, из других стран — 1,535 млрд долл.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из Украины в денежном выражении составил 1,389 млрд долл.

В частности, в РФ — 0,489 млрд долл., на Британские Виргинские острова — 0,303 млрд долл., в Белиз — 0,212 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, Украина за десять месяцев 2012 года сократила импорт нефти в денежном выражении на 70,4% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 1,079 млрд долларов.

Импорт нефти в денежном выражении в октябре прошлого года по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 26,5%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 86,7% - до 42,003 млн долл.

Украина в январе-ноябре 2012 года сократила производство бензина по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40,9% - до 1,52 млн тонн, а дизельного топлива - на 46,7% - до 1,279 млн тонн.

Справка УНИАН. В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

В 2011 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 16,1%, по сравнению с 2010 годом, до 9,255 млн тонн. НПЗ переработали 9,049 млн тонн нефтяного сырья, что на 18,4% меньше, чем за 2010 год.