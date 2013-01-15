Эксперты: Бизнес «тормозит» с модернизацией из-за непредсказуемости экономики

Бизнес не спешит тратить средства, ожидая лучших времен. А это может еще больше затормозить рост экономики в следующем году, отмечают эксперты.

В Госстате по итогам ноября прошлого года зафиксировали резкое сокращение отрицательного сальдо внешней торговли товарами. В октябре ее дефицит составлял $1,5 млрд, а в ноябре $0,99 млрд. "Это очень резкое снижение, не характерное для конца года, когда обычно наблюдается ухудшение дефицита внешней торговли",— отмечает директор экономических программ Центра им. Разумкова Василий Юрчишин. По итогам 11 месяцев прошлого года отрицательное сальдо внешней торговли составило $13,7 млрд, сообщает Коммерсант.

Обычно снижение отрицательного сальдо является хорошей новостью для экономики. Однако нынешнее сокращение вызвано вовсе не ростом экспорта украинских товаров за рубеж — его объемы в ноябре уменьшились на 4,5%, до $5,81 млрд. На отрицательное сальдо повлияло падение объемов импорта товаров в Украину — поставки в ноябре сократились на 10,2%, до $6,89 млрд.

Частично уменьшение объема импорта объясняется снижением закупки природного газа — в ноябре ее объем составил $1,13 млрд, что на $228 млн меньше, чем месяцем ранее. "Украинская экономика снижает свою потребность в газе, и, кроме того, ноябрь был достаточно теплым",— пояснил глава правления альянса "Новая Энергия Украины" Валерий Боровик.

Но что более существенно — по итогам ноября был зафиксирован резкий спад импорта как промышленных, так и бытовых товаров. В частности, закупки продукции транспортного машиностроения снизились на $106 млн (до 516,6 млн), оборудования — на $177 млн (до $1,06 млрд), импортной продукции металлургии — на $72,6 млн (до $409,3 млн). Даже иностранных одежды и обуви украинцы стали покупать втрое меньше — объем импорта за месяц упал с $86 млн до $31 млн.

По словам исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, такой резкий спад закупок импортного оборудования может уже в среднесрочной перспективе привести к дополнительному торможению роста украинской экономики. "Украинские бизнесмены видят, что ситуация на мировых рынках остается неопределенной, а потому не стремятся вкладывать в модернизацию производства, предпочитая сохранить резервные средства",— пояснил эксперт.

В правительстве осознают эту проблему. "На последней встрече с украинскими экономистами премьер-министр Николай Азаров заверил, что считает эту угрозу серьезной и что правительство ищет пути мотивации бизнеса вкладываться в модернизацию. Это может быть и ускоренная амортизация, и налоговые льготы",— полагает господин Устенко. Однако реализовать эти меры на практике будет непросто, уверена исполнительный директор "Европейской бизнес ассоциации" Анна Деревянко: "Такие меры действительно могут дать положительный эффект, особенно если такие льготы будут доступны всему бизнесу, а не только избранным. Однако сейчас бизнес больше всего беспокоит даже не ухудшение внешнего спроса, а непредсказуемость экономической политики правительства, поэтому возможность властей реализовать такие планы вызывает сомнения".