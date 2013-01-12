В страшном ДТП на Харьковщине погибли два человека

Как сообщили УНИАН в областном Управлении ГАИ, авария произошла на 63 км автодороги Мерефа-Лозовая-Павлоград.

38-летний водитель автомобиля «Таврия», двигаясь со стороны Лозовой в направлении Мерефи, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Газелью», двигавшейся во встречном направлении.

В результате столкновения водитель автомобиля ЗАЗ и 36-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений погибли на месте, 55-летнего водителя и 59-летнего пассажира автомобиля ГАЗ-2705 с травмами доставили в больницу.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.