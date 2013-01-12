В страшном ДТП на Харьковщине погибли два человека
19:12, 12 января 2013Общество
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На Харьковщине близ поселка Победа Первомайского района в результате лобового столкновения автомобилей ГАЗ-2705 («Газель») и ЗАЗ-1102 («Таврия») погибли два человека, еще два травмированы.
На Харьковщине в результате лобового столкновения «Газели» и «Таврии» погибли два человека, еще два травмированы
Как сообщили УНИАН в областном Управлении ГАИ, авария произошла на 63 км автодороги Мерефа-Лозовая-Павлоград.
38-летний водитель автомобиля «Таврия», двигаясь со стороны Лозовой в направлении Мерефи, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Газелью», двигавшейся во встречном направлении.
В результате столкновения водитель автомобиля ЗАЗ и 36-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений погибли на месте, 55-летнего водителя и 59-летнего пассажира автомобиля ГАЗ-2705 с травмами доставили в больницу.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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