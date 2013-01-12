В Непале автобус упал в 600-метровую пропасть, погибли около 30 человек

Сообщается, что на месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы, которые осложняются тем, что после падения с обрыва автобус застрял на утесе, передает РИА Новости.

Как заявил представитель полиции, точная причина аварии устанавливается, по предварительной версии, ДТП могло произойти из-за сильного тумана. Он добавил, что число жертв может возрасти.