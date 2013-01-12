В Херсонском СИЗО повесился заключенный

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге начальник Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Херсонской области, генерал-майор внутренней службы Владимир Пинькас.

Суицид произошел в медицинской палате СИЗО 9 января. Заключенного 1961 года рождения обнаружил контролер изолятора уже без признаков жизни на кровати в камере, со шнурком от спортивных брюк на шее. Во рту погибшего был его же носовой платок.

По характеру расположения тела и другим признакам, а также по заявлениям его сокамерников, которых 11 человек, смерть наступила именно в результате суицида, сказал В.Пинькас.

По его словам, вызванные на место происшествия медики и последовавшие вскрытие и судебно-медицинская экспертиза также подтвердили факт самоубийства. Медицинская формулировка: ”реактивный суицид”.

Погибший находился в Херсонском СИЗО с ноября 2010 года в соответствии с постановлением суда о содержании его под стражей. Заключенному инкриминировалось мошенничество (ч. 5 ст. 191 УК Украины ). По материалам дела, в результате действий погибшего государственному бюджету был нанесен ущерб в сумме 847 тыс. грн. Наказание по указанной статье предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Также В.Пинькас сообщил, что погибший до ареста проживал в Киеве, где, согласно данным его анкеты, числился президентом корпорации по обращению с ядовитыми веществами и отходами производства. Из материалов дела следует, что заключенный имел прямое отношение к афере 2009 года по фиктивному вывозу непригодных к употреблению ядохимикатов с территории Херсонской области.

Расследованием указанного уголовного дела занимались следователи Управления СБУ в Херсонской области.

У погибшего остался несовершеннолетний ребенок (1995 г.р.).

В.Пинькас также заявил, что погибший заключенный характеризовался негативно. Свой протест по факту содержания под стражей он выражал различными методами: частыми голодовками, постоянными обращениями во все инстанции (за время пребывания в СИЗО он написал более 1200 таких обращений), неадекватным поведением во время присутствия на судебных заседаниях.

С 2011 года заключенный находился на учете как лицо, склонное к суициду. В сентябре 2012 года по ходатайству адвоката заключенный проходил обследование в Херсонской областной психиатрической клинике, но был признан вменяемым.

Основной причиной, подтолкнувшей подсудимого на совершение самоубийства, по мнению руководства облуправления ГПтСУ, стала информация, полученная заключенным 24 декабря 2012 года на очередном заседании суда, что 11 января 2013 года ему будет оглашен приговор по его уголовному делу и, скорее всего, это будет признание его виновным и осуждение на длительный срок заключения с конфискацией имущества.

Сегодня, 12 января, тело покойного должно быть выдано родственникам.

Расследование прокуратуры по указанному факту суицида еще не закончено. Данные об этом расследовании внесены в Единый реестр досудебных расследований.