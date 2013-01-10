S&P объяснило, в какую цену обойдутся Украине внешние долги

Об этом говорится в рейтинговом отчете по Украине, текстом которого располагает УНИАН.

В S&P отмечают, что сдерживающее влияние на рейтинги Украины оказывают значительные потребности во внешнем финансировании, которые правительство страны будет испытывать в 2013 г. и в последующие годы, а также неопределенные перспективы в отношении обеспечения достаточного финансирования в иностранной валюте. Позитивное влияние на рейтинги Украины оказывают значительные природные ресурсы, относительно диверсифицированная экономика и сравнительно низкий, хотя и растущий уровень долговой нагрузки правительства страны.

По мнению рейтингового агентства, в 2013 г. украинское правительство может столкнуться с более высокой стоимостью заимствований и более сложными условиями привлечения финансирования по сравнению с прошлым годом. Позитивным для правительства фактором в 2012 г. было привлечение средств с международных рынков капитала путем выпуска еврооблигаций объемом до 2,3% ВВП, хотя и с относительно высокой средней доходностью 8,8% годовых. «Изменение условий на международных рынках или настроений инвесторов может еще более увеличить стоимость заимствований в 2013 г. Кроме того, правительство Украины разместило долларовые казначейские обязательства на внутреннем рынке (2,5 млрд долл. по состоянию на ноябрь 2012 г. со средневзвешенной доходностью 8,9%) со столь же высокой стоимостью», - говорится в отчете.

В S&P считают, что в 2013 г. финансовые потребности украинского правительства останутся высокими и будут включать более значительный компонент внешнего финансирования, главным образом вследствие наступления сроков погашения кредитов Международного валютного фонда (МВФ). «Мы ожидаем, что расходы на обслуживание внешнего долга увеличатся с 6% в 2012 г. до 7% доходов бюджета в 2013 г. Национальный банк Украины (НБУ) также должен в 2013 г. выплатить МВФ 3,5 млрд долл. гарантированного правительством долга (по оценкам, 15% международных резервов) в сравнении с 2,9 млрд долл. в 2012 г. С нашей точки зрения, ухудшение фискальных и внешнеэкономических показателей, усилившееся с середины 2012 г., может осложнить доступ правительства к иностранному финансированию» - отмечают в S&P.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2013 году планирует осуществить заимствования на уровне 135,530 миллиарда гривен для финансирования дефицита Госбюджета на уровне 50,432 миллиарда гривен.