В Батурине почтили память гетмана Разумовского

Как сообщила корреспонденту УНИАН директор Национального историко-культурного заповедника "Гетманская столица" Любовь Кияшко, в Батурине в Воскресенской церкви-усыпальнице состоялась панихида, а также возложение цветов к памятнику "Гетманы. Молитва за Украину".

В гетманском дворце была презентована новая часть экспозиции, которая воссоздает малую столовую и рабочий кабинет К.Разумовского.

"К сожалению, оригинальные вещи гетмана в экспозиции не представлены. Однако расположение этих комнат в здании сохранено, согласно экспликации, подписанной архитектором дворца Чарльзом Камероном", - объяснила Л.Кияшко. Она отметила, что интерьер столовой и кабинета воссозданы в традициях XVIII – начала XIX веков.

Кроме того, в Черниговской областной универсальной научной библиотеке им. В.Г.Короленко открылась выставка "Академик. Гетман. Зодчий: к 210-й годовщине со дня смерти К.Разумовского", а в областном историческом музее им. В.В.Тарновского – выставка "Рукою собственной...", где представлены универсалы гетмана К.Разумовского из собрания коллекционера Василия Тарновского.

Справка УНИАН: Кирилл Разумовский (18 марта 1728 – 9 января 1803) – украинский военный, политический и государственный деятель. Последний гетман Войска Запорожского, глава казацкой державы на Левобережной Украине (1750–1764). Представитель казацкого рода Разумовских. Граф Российской империи, генерал-фельдмаршал.

Дворец К.Разумовского в Батурине построен в 1799–1803 годах. Его реставрация проведена в 2003 –2008 годах.