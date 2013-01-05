В Киеве осуждены трое мошенников, которые продали 37 чужих автомобилей

Как сообщили УНИАН в отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, они осуждены по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством).

Один из злоумышленников работал в банковском учреждении, а все 37 автомобилей обманутыми гражданами были приобретены за кредитные средства.

Владельцам транспортных средств, которые платили кредит, работник банка сообщал, что автомобили изымаются банковским учреждением за долги.

Потенциальных покупателей злоумышленники вводили в заблуждение, заверяя, что автомобили продаются банком по заниженной цене, поскольку заемщики не способны выплачивать кредит. В других случаях они брали в аренду автомобили и впоследствии без ведома владельца их продавали.

Таким способом на протяжении сентября – декабря 2007 года злоумышленники незаконно продали автомобили, владельцами которых являются жители Киева, Харькова, Полтавы, а также Киевской, Харьковской, Полтавской, Житомирской и Запорожской областей.

Материальный ущерб от этих преступлений достиг более 500 тысяч гривень.

Суд поддержал позицию прокуратуры Киева и назначил наказание организатору преступной группы в виде 8 лет лишения свободы. Другие двое осуждены к 7 годам и 7 годам 6 месяцам лишения свободы.