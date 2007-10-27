В Одессе милиция будет стоять под памятником Екатерине ІІ ”сколько надо будет”

Екатерининскую площадь в Одессе, на которой сегодня вечером открыт памятник российской императрице Екатерине ІІ, до сих пор отгораживают с трех сторон высокие металлические парапеты, за которыми несут дежурство около полсотни милиционеров, спецподразделения “Беркут” и активисты общественной организации “Единое Отечество”.

Как передает корреспондент УНИАН, движение транспорта в этом месте перекрыто, хотя участники церемонии открытия памятника, в том числе ее противники – члены общества Украинского казачества, партий “ПРП”, “Свободы” и другие - покинули площадь.

На вопрос журналистов, будет ли нести милиция вахту вокруг памятника круглосуточно, один из офицеров-стражей порядка заявил: “Сколько нужно будет, столько и будем охранять монумент”.

За 100 метров от памятника играет Национальный симфонический оркестр под управлением Хобарта ЭРЛА.

Как сообщал УНИАН, скульптурная композиция в память об основателях Одессы была установлена в 1900 году и снесена в 1920-м. Фрагменты мемориала хранятся в историко-краеведческом музее.

На месте, где стояла композиция, в 1965 году был установлен памятник матросам. В 2007 году его демонтировали и перенесли на Таможенную площадь.

Финансировал сооружение памятника российской императрицы депутат Одесского городского совета, миллионер Руслан ТАРПАН.