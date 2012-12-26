На Днепропетровщине фура влетела в маршрутку с людьми: есть жертвы

10:09, 26 декабря 2012
Общество
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ДТП произошло на трассе Кривой Рог – Днепропетровск.

На трассе Днепропертовск-Кривой Рог произошло ужасное ДТП

На Днепропетровщине в результате столкновения фуры и маршрутного такси погибли люди.

Об этом  пишут «Днепропетровск. Комментарии» со ссылкой на ГУ МЧС в Днепропетровской области.

В 7.30 утра 26 декабря на трассе Кривой Рог – Днепропетровск в Софиевском районе произошло ДТП. Фура столкнулась с маршруткой, в результате столкновения погибло 3 пассажира маршрутки, 5 человек госпитализировано.

По предварительным данным известно, что маршрутка двигалась из Кривого Рога в Днепропетровск.

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