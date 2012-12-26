Киевсовет дал ход строительству ресторана возле метро «Днепр»
01:57, 26 декабря 2012Общество
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Киевсовет предоставил разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка ООО «Красный хамелеон» на Набережном шоссе, 25, ориентировочной площадью 0,19 га.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали на сессии Киевсовета 66 из 87 зарегистрированных в зале депутатов.
Участок для реконструкции нежилого здания под заведение общественного питания с последующим его обслуживанием будет предоставлен из тех земель, которые были отведены Киевскому метрострою под строительно-шахтную площадь согласно решению исполкома Киевсовета от 12.04.1949 года.
В соответствии с сегодняшним решением, планируется передача земле ООО «Красный хамелеон» в долгосрочную аренду на 10 лет.
На сегодняшний день земельный участок застроен – на нем расположено нежилое здание, площадь под застройкой 42%.
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