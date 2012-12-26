Киевсовет дал ход строительству ресторана возле метро «Днепр»

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали на сессии Киевсовета 66 из 87 зарегистрированных в зале депутатов.

Участок для реконструкции нежилого здания под заведение общественного питания с последующим его обслуживанием будет предоставлен из тех земель, которые были отведены Киевскому метрострою под строительно-шахтную площадь согласно решению исполкома Киевсовета от 12.04.1949 года.

В соответствии с сегодняшним решением, планируется передача земле ООО «Красный хамелеон» в долгосрочную аренду на 10 лет.

На сегодняшний день земельный участок застроен – на нем расположено нежилое здание, площадь под застройкой 42%.