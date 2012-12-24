В Киеве ГАИ перекрывает центральные улицы из-за снегопада
18:45, 24 декабря 2012Общество
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В Киеве Госавтоинспекция перекрыла ряд улиц в связи со сложными погодными условиями (сильный снегопад).
На улицу Грушевского пускают только джипы
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, ГАИ не рекомендует водителям ехать по улице Михаила Грушевского и пропускает туда только большие автомобили.
При этом инспекторы ГАИ говорят, что на подъемах буксуют даже джипы.
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По состоянию на 18.20 центральные улицы Киева остаются нерасчищенными от снега, передвигаться за рулем можно только на небольшой скорости.
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