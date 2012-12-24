В Киеве ГАИ перекрывает центральные улицы из-за снегопада

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, ГАИ не рекомендует водителям ехать по улице Михаила Грушевского и пропускает туда только большие автомобили.

При этом инспекторы ГАИ говорят, что на подъемах буксуют даже джипы.

По теме: В центре Киева - около 30 ДТП, движение транспорта парализовано

По состоянию на 18.20 центральные улицы Киева остаются нерасчищенными от снега, передвигаться за рулем можно только на небольшой скорости.